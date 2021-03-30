Tokat'ta emekli olup hayalini gerçekleştirdi! 2 taneyle başladı 200'e çıktı

Yıllar önce bir çift kuşla başladığını belirten Şengül, “O sevgi bizi yumak haline getirdi, büyüttü. Eşten dosttan aldık, gittik getirdik. Biz buradan ürettik bu şekilde çoğalttık. Şu anda 200 üstü de kuşumuz var. Ve bunların hepsi de benim torunlarım. Torun olarak bakıyorum. Öyle seviyorum” dedi.