Tokat'ta emekli olup hayalini gerçekleştirdi! 2 taneyle başladı 200'e çıktı
TOKAT'ta 65 yaşındaki Sebati Şengül, emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirdi.
Hocaahmet Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası 65 yaşındaki Sebati Şengül çocukluk hayalini emekli olduktan sonra gerçekleştirdi. Şengül bir çift muhabbet kuşu ile kuş besleyemeye başladı.
Şengül, kısa sürede bu hobisini büyüttü, evinin girişindeki bir odayı kuşlara tahsis etti. Şengül, birçok cins muhabbet kuşunu besleyemeye başladı.
Yaklaşık 5 yılda 200’ün üzerinde muhabbet kuşu olan Şengül’e 39 yaşındaki oğlu Engin Şengül yardım ediyor. Kuşların yanı sıra bahçesinde birçok çeşit kümes hayvanı besleyen yaşlı adam halinden memnun olduğunu belirtti.
Yıllar önce bir çift kuşla başladığını belirten Şengül, “O sevgi bizi yumak haline getirdi, büyüttü. Eşten dosttan aldık, gittik getirdik. Biz buradan ürettik bu şekilde çoğalttık. Şu anda 200 üstü de kuşumuz var. Ve bunların hepsi de benim torunlarım. Torun olarak bakıyorum. Öyle seviyorum” dedi.