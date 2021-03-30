TRT'nin yayıncılık başarısı Dünya Medya Yöneticilerinin gündeminde

Asya Pasifik Yayın Birliği ABU’nun çevrimiçi etkinliği “The ABU CEOs Talk” paneli dünyanın önde gelen kamu yayın kuruluşlarının üst düzey yöneticilerini bir araya getirdi.

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TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, ABU Başkanı sıfatıyla da yaptığı konuşmada Covid-19 salgını sürecinde edinilen tecrübeler ve geleceğe dair açıklamalarda bulundu, TRT’nin pandemi döneminde ortaya koyduğu başarı ve çalışmaları anlattı.

Dünyanın en büyük yayın birliği ABU’nun düzenlediği, dünyanın ileri gelen medya kuruluşlarının üst düzey katılımcılarıyla canlı gerçekleşen çevrimiçi etkinlik “The ABU CEOs Talk”un 30 Mart’taki buluşmasında “İlerlemek: Gelecekteki Zorluklar için Medya Dersleri” başlığı altında; dünyayı etkisi altına alarak 1 yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecindeki yeni normal ve pandemi ötesine dair görüşler ve planlar aktarıldı.

Türkiye’den TRT, İngiltere’den BBC, Rusya’dan Russia Today, Almanya’dan Deutshe Welle, Japonya’dan TBS gibi kamu yayıncılarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı panelin moderatörlüğünü ABU Genel Sekreteri Dr. Javad Mottaghi yaptı.

Aralık 2020’de oy birliği ile ABU Başkanı seçilen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren konuşmasında; TRT’nin, pandemi sürecinde yeni düzenlemelerle yeni normale geçişteki tutum ve aksiyonlarını aktararak, sektördeki öncü ve strateji belirleyici rolünün kriz dönemlerinde de belirgin olduğunu vurguladı.

Eren, pandemi sürecinde de TRT’nin insanı merkeze alan kurumsal yaklaşımı “Özü sözü insan” ilkesinden hareketle çalışan hayatını önceleyen bir tutumla uzaktan çalışma düzenine hemen geçildiğini ifade etti. Bu yeni çalışma düzeninden de verimli sonuçlar aldıklarını belirten Eren yine aynı ilkesel tutumla kamu yararını gözeten yeni yayıncılık atılımlarını da eş zamanlı gerçekleştirebildiklerini vurguladı.

Kurumsal bir “Yeni Normale Geçiş Stratejisi” geliştirerek, uzaktan çalışma sistemine ilaveten ofiste ve setlerde çalışma koşullarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildiğini söyleyen İbrahim Eren, “Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler” adı altında uygulanması zorunlu kuralları belirleyerek insan hayatının korunması ve bunun için gereken tüm koşulların sağlanması konusunda öncelikle TRT markası altında önemli bir hareket başlatıp Türkiye’de tüm sektöre liderlik ettiklerinin altını çizdi.

Dünyanın en büyük yayın birliği ABU’nun düzenlediği, dünyanın ileri gelen medya kuruluşlarının üst düzey katılımcılarıyla canlı gerçekleşen çevrim içi etkinlik “The ABU CEOs Talk”un 30 Mart’taki buluşmasında “İlerlemek: Gelecekteki Zorluklar için Medya Dersleri” başlığı altında; dünyayı etkisi altına alarak 1 yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecindeki yeni normal ve pandemi ötesine dair görüşler ve planlar aktarıldı.

Türkiye’den TRT, İngiltere’den BBC, Rusya’dan Russia Today, Almanya’dan Deutshe Welle, Japonya’dan TBS gibi kamu yayıncılarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı panelin moderatörlüğünü ABU Genel Sekreteri Dr. Javad Mottaghi yaptı.

Aralık 2020’de oy birliği ile ABU Başkanı seçilen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren konuşmasında; TRT’nin, pandemi sürecinde yeni düzenlemelerle yeni normale geçişteki tutum ve aksiyonlarını aktararak, sektördeki öncü ve strateji belirleyici rolünün kriz dönemlerinde de belirgin olduğunu vurguladı.

Eren, pandemi sürecinde de TRT’nin insanı merkeze alan kurumsal yaklaşımı “Özü sözü insan” ilkesinden hareketle çalışan hayatını önceleyen bir tutumla uzaktan çalışma düzenine hemen geçildiğini ifade etti. Bu yeni çalışma düzeninden de verimli sonuçlar aldıklarını belirten Eren yine aynı ilkesel tutumla kamu yararını gözeten yeni yayıncılık atılımlarını da eş zamanlı gerçekleştirebildiklerini vurguladı.

Kurumsal bir “Yeni Normale Geçiş Stratejisi” geliştirerek, uzaktan çalışma sistemine ilaveten ofiste ve setlerde çalışma koşullarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildiğini söyleyen İbrahim Eren, “Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler” adı altında uygulanması zorunlu kuralları belirleyerek insan hayatının korunması ve bunun için gereken tüm koşulların sağlanması konusunda öncelikle TRT markası altında önemli bir hareket başlatıp Türkiye’de tüm sektöre liderlik ettiklerinin altını çizdi.