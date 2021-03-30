ABD, İran’a yeni bir nükleer teklif sunmaya hazırlanıyor

ABD merkezli Politico sitesi, ABD'nin İran'la 'kitlenen' nükleer görüşmeleri çözebilmek adına yeni bir teklif sunmaya hazırlandığını yazdı.

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Politico'ya konuşan bir yetkili, Biden yönetiminden 'konuya aşina olan iki kişinin' İran'la müzakereleri 'en kısa sürede başlatmak için' bu hafta yeni bir teklif üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İran'ın söz konusu anlaşmaya sıcak bakıp bakmayacağı belli değil, ancak Biden yönetiminin şu anlık hedefinin 'İran'ı masaya oturtmak' olduğu belirtiliyor.

Nükleer faaliyeti askıya almasını içerecek

ABD'nin İran'a sunacağı teklifin, ekonomik yaptırımların gevşetilmesi karşılığında İran'ın uranyumu yüzde 20 zenginleştirmesi de dahil olmak üzere bir dizi nükleer faaliyetini askıya almasını içereceği öğrenildi.

"Önlemek için çok önemli bir zaman"

ABD Silah Kontrol Derneği direktörü Daryl Kimball da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İran, önümüzdeki birkaç hafta içinde ek nükleer anlaşma kısıtlamalarını aşmaya hazırlanıyor. Durumun tırmanmasını önlemek için çok önemli bir zaman" ifadelerini kullandı.

"Bunu yapmak için seçenekler arıyorduk"

Politico'nun konuyla ilgili olarak resmi yorumlarını sorduğu bir Biden yönetimi yetkilisi ise planlanan diplomatik görüşmelerle ilgili ayrıntı vermeyi reddetti ve "İran anlaşmasına karşılıklı bir dönüşe hazır olduğumuzdan emin olduk. Aynı zamanda, uluslararası ortaklarımızla da bunu başarmanın en iyi yolu hakkında görüştüğümüz konusunda da açığız. Avrupalı ortaklarımız aracılığıyla dolaylı görüşmeler de dahil olmak üzere, bunu yapmak için seçenekler arıyorduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile varılan önemli bir geçici anlaşmanın süresi Mayıs ayı sonunda sona erecek. Anlaşmanın sona ermesiyle birlikte, Birleşmiş Milletler İran'ın nükleer programına yine de erişebilecek olsa da, bu ilgili anlaşmayla sağlanan erişimden daha az olacak.