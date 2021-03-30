BIST 1.396
DOLAR 8,32
EURO 9,82
ALTIN 449,19
HABER /  YEREL

Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar: Mübaşir 7'nci kattan kendisini boşluğa bıraktı

Demirören Haber Ajansı

BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda görev yapan mübaşir 7. kattan atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden mübaşirin kronik psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Abone ol

Olay bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda saat 13.00'te meydana geldi. Adliyede mübaşir olarak görev yapan R.E.Y. 7. kattan atladı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, R.E.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Bakırköy Adliyemizde mübaşir olarak görev yapmakta olan R.E.Y. bugün saat 13.00'te adliyemizin 7. katından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştur. Olay yerine gelen 112 Acil personeli tarafından hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Personelimizin bir süredir kronik psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu anlaşılmıştır. Adalet teşkilatımız adına personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."   

ÖNCEKİ HABERLER
EPK üyesi Korkmaz Karaca: 1 Nisan'da Merkez Bankası net mesaj verecek
'Pudra Şekerci' Kürşat Ayvatoğlu'nun telefonundan yeni görüntüler çıktı! Olay itiraflar geldi
TRT'nin yayıncılık başarısı Dünya Medya Yöneticilerinin gündeminde
Dolar çıldırdı! Bir anda 8.40'ı geride bıraktı dolar daha yükselir mi almalı mı satmalı mı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulundan istifa etti
Şanlıurfa'da feci kazanın ardından dram çıktı! Meğer kazada ölen anne...
Dolar kuru ne zaman düşer? Ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı
Babasıyla kardan Anıtkabir yapan Hira'nın hayali gerçek oldu
Vali flaş kararı duyurdu! Çorum'da ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verildi
Yorumlar