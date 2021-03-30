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Sokakta pitbull gezdirdi 10 bin lira ceza yedi

İhlas Haber Ajansı

Manisa’nın Salihli ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında bulunan 'Pitbull' cinsi köpeği sokakta gezdirdiği tespit edilen kişiye 10 bin 434 lira para cezası kesildi.

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Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sarıpınar Mahallesi 1091 Sokakta bir kişinin tasmasız ve ağızlıksız Pitbull cinsi köpek gezdirdiği ihbarı üzerine Zabıta ekipleriyle birlikte araştırma başlattı.

Yapılan çalışma sonrası tehlikeli köpek ırkları arasında bulunan 'Pitbull' cinsi köpeği sokakta gezdiren şahsın O.Ş. olduğunu tespit etti.

Yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpek ekipler tarafından el konularak, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Köpek sahibi O.Ş.’ye ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14’üncü Maddesi gereğince 10 bin 434 lira para cezası uygulandı.
Öte yandan barınağa götürülen Pitbull cinsi köpeğin sahibine teslim edilmeyeceği ve başkasına da sahiplendirilmeyeceği öğrenildi.

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