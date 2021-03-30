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Antalya'da markette çocuğu taciz etti! Mahkemenin kararıyla aile şok oldu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da 2 ay önce 14 yaşındaki Y.K.'ya sarılacak taciz eden market sahibi Yeter K. tutuklu yargılandığı davada 2 yıl 11 ay hapis cezası alarak adli kontrolle serbest kaldı.

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Olay, ocak ayında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için gelen Y.K.'nin kolundan tutan market sahibi Yeter K., "Neredeydin. Sen niye bu kadar güzelsin. Senin sevgilin var mı?" diye sordu. Daha sonra sarılıp tacizde bulunduğu öne sürülen market sahibi Yeter K.'yi eliyle ittiren Y.K., eve gidip odasına kapandı. Sürekli gözyaşı döken Y.K., olayı anne ve babasına anlattı.

Markete giden küçük kızın babası H.K., kendisine 'Ben ettim, sen etme' diye yalvaran şüpheliyi polise şikayet etti. Markete gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeter K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliye sevk edilen ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanan Yeter K.'nın, küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği öne sürüldü.

Serbest kaldı
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Yeter K., ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Yeter K., duruşmaya SEGBİS ile katılırken, mağdur yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık son sözünde tacizi kabul etmezken, mahkeme heyeti de olayın 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığına kanaat getirerek, sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Yeter K., bu kararla adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

"Tek başına kalamıyor"
Duruşma sonunda karara tepki gösteren mağdur çocuğun babası Hasan K., kızının psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Kararı kabul etmiyorum. Kızımı artık tek başına markete gönderemiyoruz. Tek başına kalamıyor. Çünkü hala olayın etkisinde. Ben bazen kendi çocuğuma bile dokunamıyorum. Hukuki süreci sonuca kadar takip edeceğim" dedi.

En alt sınırdan 2 yıl 11 ay ceza
Ailenin avukatı Mahir Altundağ ise olay güvenlik kamerası görüntüleri ile sabit olmasına rağmen sanığa ödül mahiyetinde ceza verildiğini ileri sürdü. Avukat Altundağ, "Olay toplumun kanayan yarası olan çocuğun cinsel istismarıdır. Mahkeme sanığa en alt sınırdan 2 yıl 11 ay gibi ceza vererek adeta ödüllendirmiştir. Umuyoruz ki bu aramızda dolaşan, bilmediğimiz failler için emsal teşkil etmesin. Sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

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