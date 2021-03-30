Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Kısa sürede başlamayı hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarına kısa süre içinde başlamayı hedeflediklerini açıkladı.

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Bakan Karaismailoğlu, bir süredir çalışmaları devam eden ve imar planları askıya çıkan Kanal İstanbul'a ilişkin Türkiye Müteahhitler Birliği 33. Olağan Genel Kurulu'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul’un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı hedefliyoruz" düşüncesini dile getirdi.

"Kanal İstanbul ile güvenli geçiş sağlanacak"

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Şimdi de Kanal İstanbul projemizde bunu görüyoruz. İstanbul Boğazı'nda geçmiş yıllarda meydana gelen Independenta ve Nassia kazaları hala akıllarımızda ve bizler için ders niteliğindedir. Bu kazalar hem İstanbul'u kasıp kavuracak yangın ve patlama riskleri oluşturdular hem de çevre felaketleri olarak tarihimize geçtiler.

Kanal İstanbul Projesi, dünya şaheseri şehrimizi ve eşsiz Boğaz'ımızı tüm bu risklerden kurtaracak. İstanbul Boğazı'nın gemi trafik yükü azalırken, tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskler en aza inecek. İstanbul Boğazı, kıyılarının mimarisi, tarihi yalılarıyla bir açık hava müzesi. Boğaz'ın kendisi ise bir doğa harikası, suyuyla, canlı yaşamıyla korunacak. İstanbullular denizle artık daha çok buluşacaklar.

Lojistik gücü ve altyapıyı tamamlayacak bir su yolu olarak görev yapacak.

Kanal girişinden itibaren deniz akıntısını ve dalga boyunu ölçerek gemiyi kumanda eden otonom kılavuz kaptan sayesinde gemilerin yüzde 100 güvenli geçişi sağlanacak. Kanal İstanbul dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye’nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak. Artık Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı.