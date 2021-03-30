Kastamonu'da genç işçi feci şekilde can verdi

KASTAMONU'da devam eden bir inşaatta çalışan inşaat işçisi, asansör boşluğuna düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’de devam eden bir inşaatta çalışan inşaat işçisi İmdat Karabakal, çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Karabakal, durumunun ciddiyetini koruması üzerine ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Karabakal, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.