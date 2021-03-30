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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'tebrikler' diyerek son bilgiyi paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 operasyonu kapsamında Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde 5 terörisin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Terörle mücadele kapsamında başlatılan Eren-5 operasyonuna ilişkin son dakika bilgisini paylaşan Soylu, "Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz... Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz Tebrikler" ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada da "Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 5 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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