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Ukrayna Başbakanı'ndan Türk şirketlerine övgü dolu sözler

Demirören Haber Ajansı

UKRAYNA Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ülkeye olan yatırım katkılarını takdir ettiklerini ifade etti.

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Ukrayna Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev’de Türk iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye ile Ukrayna’nın altyapı, sanayi ve ticaret alanlarında önemli iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin Ukrayna için çok önemli bir ticari ve ekonomik partner olduğunu vurgulayan Şmıgal, “Türk şirketlerinin Ukrayna ekonomisine yatırım katkılarını takdir ediyoruz” dedi.

Ukrayna Başbakanı, ikili ticaret hacminin yaklaşık 5 milyar dolar olduğuna işaret ederek, “Ukrayna ile Türkiye bunu en azından 2 katına çıkarma konusunda anlaştı. Cumhurbaşkalarımız güncellenen anlaşmalar ve karşılıklı ticaret yoluyla ilişkileri ve iş birliğini bir üst seviyeye taşıma arzusunu ortaya koydular” ifadelerini kullandı.


Altyapı ve ekonomiye katkı
Toplantıya katılan Türk iş insanları ise Ukrayna’da kamu- özel sektör ortaklığının ülkede altyapının ve ekonominin gelişimine katkı sağladığına dikkat çekti. Ukrayna Bakanlar Kurulunda düzenlenen toplantıya Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Kiev Ticaret Müşaviri Ahmed Numan Özyurt ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin de katıldı.

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