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İlişkileri normalleştiren Bahreyn, İsrail'e büyükelçi atadı

İSRAİL ile ilişkileri normalleştiren Bahreyn, anlaşmalar imzalanmasından 6 ay sonra ilk İsrail Büyükelçisini atadı.

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İsrail'le ilişkileri normalleştirmeye yönelik İbrahim anlaşmalarını imzalayan Arap ülkelerinden olan Bahreyn, İsrail'e diplomatik misyon şefi atadığını duyurdu. Körfez'deki Bahreyn krallığının resmi haber ajansı BNA, hükümetin İsrail'e diplomatik misyon şefi atadığı haberini geçti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, gelecek haftalarda, Bahreyn'den bir ekibin ülkeye geleceğini ve Bahreyn Büyükelçiliği için gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

İsrailli gazeteciler, Bahreyn'in İsrail'e ilk büyükelçi atamasını yaptığı, Halid Yusuf el Calahama'nın Bahreyn'in İsrail Büyükelçisi olmasının İsrail hükümetinin de onayını aldığı haberlerini paylaştı. İbrahim Anlaşmalarını imzalayan ülkelerin başını çeken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) daha önce İsrail'e büyükelçi atamasını gerçekleştirmişti.

Bahreyn'in deneyimli bir diplomatı olan Calahma, daha önce Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Operasyonlar Direktörlüğü ve ABD Büyükelçi Yardımcılığı yapmıştı.

​Eylülde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail, BAE, Bahreyn'in İbrahim Anlaşmalarını imzalaması sonrası, Bahreyn Ekim 2020'de İsrail'le diplomatik ilişkileri resmen başlatmış, İsrail Ocak 2021'de Bahreyn'e geçici diplomatik misyon şefi atamıştı.

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