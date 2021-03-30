BIST 1.396
DOLAR 8,32
EURO 9,77
ALTIN 450,38
HABER /  SPOR
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim

Dünya Kupası elemelerinde Japonya'dan 14-0'lık tarihi galibiyet

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Japonya, Moğolistan'a tarihi hezimet yaşattı. Japonya rakibini 14-0 yendi.

Abone ol

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden Japonya, Asya Elemeleri F Grubu'ndaki 5 maçını kazandı. Grupta en son Moğolistan'ı yenen Japonya, 5 maçta 27 gol atarken kalesinde gol görmedi.

Grubun son sırasındaki Moğolistan'ı 14-0 yenen Japonya, finallere gitmeyi garantiledi.

Fukuda Denshi Arena'da seyirciye kapalı oynanan maçta gol perdesini 13'te Minamino açtı. Yuyo Osaka ve Inagaki üçer gol atarak hat-trick yaptı. Japonya Milli Takımı, 71'de ise 1 dakikada iki gol attı.

13'te Minamino'nun gol perdesini açtığı karşılaşmada, 23, 55 ve 90+2'de Yuyo Osaka, 26'da Kamada, 33'te Morita, 39'da kendi kalesine atan Tuya, 46 ve 91+1'de Asano, 53, 68 ve 90+3'te Inagaki, 64'te Nakatani, 71'de Furuhashi ve yine 71'de Hatanaka, 73'te Ito, 78 ve 80'de Furuhashi kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! Mutasyonlu virüs yüzde 75'i geçti AK Parti kongrelerindeki kalabalık
Antalya'da pankartı görenler şaştı kaldı! 650 TL'ye satıyor
AK Partili Kabaktepe'ten 'Kaftancıoğlu' çıkışı: Amacı PR çalışması yapmak
Ukrayna Başbakanı'ndan Türk şirketlerine övgü dolu sözler
Afyonkarahisar'da alacağını isteyen çırağa kabusu yaşatmışlardı! Silah sayılması istendi
Xiaomi'den şaşkına çeviren değişiklik! İlk kez görücüye çıktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekti
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Kısa sürede başlamayı hedefliyoruz
İran'ın ilk cumhurbaşkanı Sadr Çin'le yapılan anlaşmayla egemenliğin kaybedileceği yorumunu yaptı
İlk adım Rize'de atıldı! Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı
Yorumlar