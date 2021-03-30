Almanya'da Türk gurbetçinin galerisindeki 7 otomobil kundaklandı

ALMANYA'da Türk iş insanı Uğur Akbulut'a ait galerideki 7 otomobil kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından ateşe verilerek kundaklandı. 20 yıldır böyle bir olayla karşılaşmadıklarını ifade eden Akbulut, şüphelilerle ilgili bilgi veren kişiye 10 bin euro ödül vereceğini söyledi.

Abone ol

Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı Bruchköbel kentinde Türk iş insanı Uğur Akbulut'a ait Akbulut oto galeride 25 Mart gecesi meydana gelen olayda galerideki 7 otomobil kimliği belirsiz iki kişi tarafından ateşe verilerek kundaklandığı bildirildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, kundakçının sıfır kilometre otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek, ateşe verdiği görüldü. Hesssen Eyalet Polisi, otomobilleri kundaklayan maskeli iki saldırganın kimliğine henüz ulaşılmadığını ifade ederek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

"Küçük bir de bebeğimiz var"

Kundaklama olayı Alman medyasında geniş yankı buldu. Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Galeri işletmecisi Türk iş insanı Uğur Akbulut “Yedi ayrı otomobilimiz ateşe verildi. Kamera görüntülerinde salgınların maskeli olduğu görünüyor. Galerimizin yanında oturduğumuz evimiz de bulunuyor. Küçük bir de bebeğimiz var. Yangın sonrası itfaiye çok hızlı gelmeseydi yangın büyüyebilirdi. Belki de evimize kadar sıçrayabilirdi" diye konuştu.

"Gece uyuyamıyoruz"

20 yıldır kentte galeri işletmeciliği yaptığını ifade eden Akbulut, "Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. Yangın sonrası olay çözülemedi. Yapanlar yakalanmadığı için, tekrarlanır diye gece uyuyamıyoruz. Kötü niyetli insanlar, yapmak istediğini başaramadıysa, tekrar deneyebilir diye korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

"10 bin euro ödül vereceğim"

Kent sakinlerine olayı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespit edilmesine yönelik yardım çağrısında bulunan Akbulut, "Bunu yapanların bulunabilmesi için, varsa görgü tanıkların yardımına ihtiyacımız var. Kundakçılarla ilgili bilgi verenlere 10 bin euro ödül vereceğim" dedi.