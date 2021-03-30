Japonya'dan tarihi skor! Moğolistan hezimete uğradı

2022 Dünya Kupası'nın Asya elemelerinde Japonya deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.

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2022 Dünya Kupası'nın Asya elemelerinde Japonya ile Moğolistan karşı karşıya geldi. Mücadele Japonya'nın 14-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 13'te Minamino, 23, 55 ve 90+2'de Yuyo Osaka, 26'da Kamada, 33'te Morita, 39'da kendi kalesine atan Tuya, 46 ve 91+1'de Asano, 53, 68 ve 90+3'te Inagaki, 64'te Nakatani, 71'de Furuhashi ve yine 71'de Hatanaka, 73'te Ito, 78 ve 80'de Furuhashi kaydetti.

Bu sonuçla Japonya 15 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü. Moğolistan ise 3 puanla son sırada kaldı.