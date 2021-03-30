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Sakarya'da 4 yaşındaki Elif evde rahatsızlandı hastanede yaşamını yitirdi

SAKARYA'da 4 yaşındaki Elif Duru, geçirdiği apandisit rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Adapazarı Semerciler Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Elif Duru, geçtiğimiz gün evinde rahatsızlandı. Ailesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) kaldırılan küçük kız, apandisit rahatsızlığı olduğu tespit edilince ameliyata alındı.

Küçük Duru, ameliyatta doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haber küçük kızın ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Ailenin teslim aldığı Elif Duru'nun cenazesi, Yorgalar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

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