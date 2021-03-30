Merkez Bankası meclisinde önemli değişiklik! İşte Para Politikası Kurulu üyeleri

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu üyesi Ömer Duman, Hazine'nin önergesiyle banka meclisi üyeliğinden alındı. Banka meclisi üyeliğine Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel yeniden atandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda son günlerde yaşanan başkan ve başkan yardımcılığındaki değişikliklerin ardından banka meclisinde de değişiklikler oldu. Merkez Bankası Meclisi’nde görev süreleri dolan Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel, Hazine’nin aday göstermesiyle yeniden Banka Meclisi üyeliğine seçildi. Genç, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren, Yücel, 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapıyor.

Hazine’nin verdiği önergeyle Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alındı. Duman aynı zamanda Para Politikası Kurulu üyesi idi. Genel Kurul’da yine Hazine’nin önerisiyle yerine Ertan Aydın seçildi.

Son değişikliklerden sonra Para Politikası Kurulu şu üyelerden oluştu:

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)

Dr. Emrah Şener

Dr. Uğur Namık Küçük

Dr. Oğuzhan Özbaş

Mustafa Duman

Ömer Duman

Prof. Dr. Abdullah Yavaş