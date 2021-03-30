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Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişik

Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişikliğe gidilmesi gündemde. İddiaya göre, grup aşamasının yerini 10 haftalık lig sistemi alacak.

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İngiltere'den BBC, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı yarın duyurucağını yazdı. İlk turda grup aşamasının yerine 36 takımlı lig sistemi oynanacak. Bu aşama 10 haftada tamamlanacak.

Puan sıralamasında ilk 8 takım, son 16 turuna direkt yükselecek. 9 ile 24. sıra arasındaki takımlarsa play-off turu oynayacak. Buradan gelecek 8 takımla, son 16 turu belirlenecek.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sistemin 2024-2025 sezonundan itibaren hayata geçmesi bekleniyor.

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