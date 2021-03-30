Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişik
Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişikliğe gidilmesi gündemde. İddiaya göre, grup aşamasının yerini 10 haftalık lig sistemi alacak.Abone ol
İngiltere'den BBC, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı yarın duyurucağını yazdı. İlk turda grup aşamasının yerine 36 takımlı lig sistemi oynanacak. Bu aşama 10 haftada tamamlanacak.
Puan sıralamasında ilk 8 takım, son 16 turuna direkt yükselecek. 9 ile 24. sıra arasındaki takımlarsa play-off turu oynayacak. Buradan gelecek 8 takımla, son 16 turu belirlenecek.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sistemin 2024-2025 sezonundan itibaren hayata geçmesi bekleniyor.