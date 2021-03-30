Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Başkanı: 2028'de Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirmeyi planlıyoruz

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2028 yılında Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin yıldırım, Türkiye'nin uzay çalışmalarıyla ilgili Yeni Şafak gazetesinden Yunus Emre Şahin'e çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. "İnşallah Ay'a da ulaşacağız." diyen Yıldırım, "Önce 2023 sonuna kadar bir temas. Buna da açıklık getirmek istiyorum. Bizim nihai misyonumuz, 2028 sonuna kadar aya yumuşak iniş yapmak ve bir araç indirmek. Bir gezen araç ve bilimsel çalışma çerçevesinde oradan birtakım verileri toplayıp ülkemize ulaştırmak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye için çok devrim niteliğinde bir şey"

Yıldırım, şöyle devam etti: Bu, Türkiye için çok devrim niteliğinde bir şeydir. Tüm misyon, zor zincir halkalarından oluşuyor. Bu halkaların hiçbiri tek tek yapılmamış, hatta denenmemiş şeyler. Dolayısıyla bu zinciri tamamladığınızda büyük bir risk ortaya çıkıyor. 2028 yılına ne kadar hazırlanırsak hazırlanalım bir yerde bir sıkıntıyla karşılaştığımızda misyonun yarım kalma ihtimali yüksek olacak. Bunun için ara misyon koymak istedik.

"Bunu yapabilen çok az sayıda ülke var"

2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğu için önemli bir yıl.

O senede bayrağımızı aya ulaştırmak güzel bir sembolik mana taşır ama bizim hedefimiz orada, uzayda bir motor ateşlemek. Kendi roket motorumuzu uzayda ateşlemek. Bunu ateşlediğimiz zaman zaten dünyadaki ilk 7 ülkenin arasına giriyoruz. Bunu yapabilen çok az sayıda ülke var.