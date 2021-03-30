Muğla Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı şiddet güvenlik kameralarınca kaydedilen Engin C. (33), savcılığın talimatıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

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MUĞLA Marmaris'teki bir spor salonunda eğitmen olarak çalışan Engin C.'nin (33) 3 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. 1 yıl önceye ait olduğu ortaya çıkan görüntüde; Engin C., yemek yedikleri sırada genç kadının yüzüne bir şeyler fırlatıyor. Ardından da vuruyor.

Gelen tepkiler üzerine Engin C., sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Vurma sebebim yemek yerken üstüme tuzluk ve bardağı fırlatıp küfür etmesiydi. Haklı olduğum için şikayet etmedi. Bir sene benle yaşamaya devam ettikten sonra ayrılmak istediğim zaman videoyu kırpıp beni ifşa ve linç etmeye çalıştı. Herkes neyin ne olduğunu görsün" yazdı.

Tutuklandı Marmaris Cumhuriyet Savcılığı da harekete geçerek soruşturma başlattı. Engin C., savcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Engin C., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Engin C.'nin avukatı ise tutuklamaya itiraz etti.

Başsavcılık devreye girdi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin güncel olmadığı bilgisine yer verilerek, "Mağdur Beste Ö., erkek arkadaşı olan Engin C. tarafından daha önceden darp edilmiştir. Bu görüntüler ile ilgili darp olayı nedeniyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önceden şüpheli Engin C. hakkında soruşturma yapılmıştır. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyuna duyurulur" denildi.

Görüntü ortaya çıkmadan bir gün önce de gözaltına alınmış

Öte yandan; Beste Ö.'nün şiddet olayının ardından yaptığı şikayeti daha önce geri çektiği, 26 Mart Cuma günü de yine şiddet iddiasıyla şikayetçi olduğu ve gözaltına alınan Engin C.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Engin C. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.