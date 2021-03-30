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Meral Akşener'den İstanbul Sözleşmesi başvurusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu. Akşener dilekçesinde Anayasa'nın 6, 87, 90 ve 104'üncü maddesine atıf yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile çekilmenin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Akşener'in başvuru dilekçesinde kararın Anayasa'nın 6, 87, 90 ve 104'üncü maddelerine aykırı olduğu ifade edildi.

Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili "İktidar tecavüzü, ölümleri izlemeye devam etsin. Biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır" demişti.

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