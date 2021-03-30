BIST 1.396
DOLAR 8,35
EURO 9,79
ALTIN 452,43
HABER /  YEREL
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim

Kahramanmaraş'ta Elbistan'da şantaj ile genç kıza cinsel istismar iddiası 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde lise öğrencisi B.K. (16), İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip şantaj ile 2 yıldır cinsel istismara uğradığını belirterek yardım istedi. Genç kızın ifadesi doğrultusunda polisin yaptığı çalışma sonucu cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

KAHRAMANMARAŞ Elbistan'da S.A. (19), yaklaşık 2 yıl önce lise öğrencisi B.K.'nin uygunsuz görüntülerini çektikten sonra tehdit ederek henüz o dönemde çocuk yaşta olan B.K.'ye cinsel istismarda bulundu. S.A., daha sonra görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ettiği B.K.'yi, iddiaya göre, erkek arkadaşlarıyla da ilişkiye girmeye zorladı. Yaklaşık 2 yıldır cinsel istismara maruz kalan B.K., Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip, "Kurtarın beni" diyerek polisten yardım istedi.

Genç kızın ifadesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek B.K.'nin isimlerini verdiği şüphelilerin adreslerini tespit ettikten sonra sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kızı istismar ettikleri öne sürülen S.A.'nın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açılıyor
Meral Akşener'den İstanbul Sözleşmesi başvurusu
Muğla Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı
Joe Biden'dan bir ilk! Müslüman aday gösterdi
Türkiye ve Çin'den mali işbirliğini güçlendirecek yerel para planı
Koronavirüs aşıları bir yıl içinde etkisiz hale gelebilir
Mide bulandıran iş! Ayda 35 bin TL kazanıyor ailesi bilmiyor
Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Cumhurbaşkanlığı makamını hedef almasını kınıyoruz
Merkez Bankası meclisinde önemli değişiklik! İşte Para Politikası Kurulu üyeleri
Marcelo 2 yıl daha Lyon'da!
Yorumlar