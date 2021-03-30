Kahramanmaraş'ta Elbistan'da şantaj ile genç kıza cinsel istismar iddiası 13 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde lise öğrencisi B.K. (16), İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip şantaj ile 2 yıldır cinsel istismara uğradığını belirterek yardım istedi. Genç kızın ifadesi doğrultusunda polisin yaptığı çalışma sonucu cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

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KAHRAMANMARAŞ Elbistan'da S.A. (19), yaklaşık 2 yıl önce lise öğrencisi B.K.'nin uygunsuz görüntülerini çektikten sonra tehdit ederek henüz o dönemde çocuk yaşta olan B.K.'ye cinsel istismarda bulundu. S.A., daha sonra görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ettiği B.K.'yi, iddiaya göre, erkek arkadaşlarıyla da ilişkiye girmeye zorladı. Yaklaşık 2 yıldır cinsel istismara maruz kalan B.K., Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip, "Kurtarın beni" diyerek polisten yardım istedi.

Genç kızın ifadesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek B.K.'nin isimlerini verdiği şüphelilerin adreslerini tespit ettikten sonra sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kızı istismar ettikleri öne sürülen S.A.'nın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.