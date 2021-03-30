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PKK'nın sözde Mardin sorumlusu etkisiz hale getirildi

Mardin'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "kırmızı" kategoride aranan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.

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Mardin'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "kırmızı" kategoride aranan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Mardin'de Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin "kırmızı" ve "turuncu" listelerde yer aldığını belirtti.

Soylu, Twitter'daki paylaşımında, trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılan kampanyaya atıfta bulunarak, "30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik. Jandarmamız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, 'Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti. Yanına bir de 'Turuncu' ekledi. Kahramanlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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