Hollanda 7 golle kazandı grupta işte karıştı! İşte puan durumu

Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerinin karşı karşıya geldiği gecede Hollanda, Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti.

Abone ol

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Futbol Takımı’nın yer aldığı G Grubu’nda 2 maç daha oynandı. Hollanda, Cebelitarık deplasmanında 7-0 kazanırken, Norveç deplasmanda Karadağ’ı tek golle geçti.

Victoria Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hollanda 41’inci dakikada Berghuis’in attığı golle 1-0 önde kapattı. Konuk ekip ikinci yarıda 55’inci dakikada Luuk de Jong, 61 ve 88’inci dakikalarda Depay, 62’nci dakikada Wijnaldum, 64’üncü dakikada Malen ve 85’inci dakikada van de Beek’in golleriyle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Hollanda puanını 6’ya yükseltti.

Gruptaki diğer maçta ise Karadağ sahasında Norveç’i konuk etti. Norveç, 35’inci dakikada Alexander Sörloth’un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Norveç puanını 6’ya çıkartırken, Karadağ grupta ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.