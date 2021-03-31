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Fenerbahçe Beko Almanya'dan zaferle döndü play off'u garantiledi

THY Euroleague'in 32'nci hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'i 68-77'lik skorla mağlup ederek Play-Off'u garantiledi.

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THY Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 77-68 mağlup etti. THY Euroleague'deki 20. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko,  Anadolu Efes'in ardından play-off'u garantiledi. Sarı-lacivertliler organizasyonda üst üste 6. kez adını play off'a yazdırdı. Bayern Münih ise 13. yenilgisini aldı.

Münih kentindeki Audi Dome'da oynanan maça iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-15 önde geçerken, soyunma odasına 35-34 üstünlükle girdi.

Sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreğini 53-44 önde tamamladığı karşılaşmadan 77-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 21 sayı kaydeden Nando de Colo maçın en skorer oyuncusu oldu. Marko Guduric 18, Jan Vesely 15 sayıyla skora katkı yaptı.

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