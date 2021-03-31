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Antalya'da suyu boşaltmak istemişti! Feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da 46 yaşındaki Mehmet Bozdoğan havuz suyunu boşaltmak isterken akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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Kemer’e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde saat 11.00 sıralarında işlettiği otelin çocuk havuzundaki suyu boşaltmak için dalgıç su pompasını çalıştıran Mehmet Bozdoğan, akıma kapıldı. Otel çalışanları bir süredir haber alamadıkları Mehmet Bozdoğan’ı merak etti. Kontrol etmek için çocuk havuzuna gelen çalışanlar, Bozdoğan'ı havuzun içinde hareketsiz yatarken buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesinin ardından olayın yaşandığı otele sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Bozdoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekibinin ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemelerin ardından Bozdağ’ın cansız bedeni Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Bozdoğan’ın cenazesi yapılacak işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

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