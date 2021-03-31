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Anadolu Efes, Real Madrid'e fark attı play-off'lara kaldı

THY Euroleague'in 32'nci haftasında Anadolu Efes, Real Madrid'i İspanya'da 108-83 mağlup etti.

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İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyotu 20-20 eşitlikle sona ererken, mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 42-41 üstün tamamlandı. Çekişmeli geçen maçı 108-83 kazanan Anadolu Efes, 21'inci galibiyetini alırken Play-Off'lara katılmayı garantiledi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 73-65 mağlup olmuştu.

Anadolu Efes, 1 Nisan Perşembe günü Baskonia'ya konuk olacak.

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