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NATO Alarm Tatbikatı, Tekirdağ'da gerçekleştirildi

"STEADFAST DEFENDER 2021" kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca "NATO Alarm Tatbikatı" gerçekleştirildi.

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NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü (VJTF21) birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı icra edildi. Tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal gerçekleştirildi.

Alarm Tatbikatı'na dair Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşıldı.

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