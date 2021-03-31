BIST 1.392
DOLAR 8,24
EURO 9,68
ALTIN 452,47
HABER /  YEREL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Gebze’de palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki palet fabrikasının depolama alanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Abone ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde bulunan palet fabrikasının depolama alanında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kontrol altına alarak söndürdü.

Paletler küle döndü
Yangında, fabrikanın bahçesinde depolanan paletler küle döndü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes, Real Madrid'e fark attı play-off'lara kaldı
Hollanda 7 golle kazandı grupta işte karıştı! İşte puan durumu
Vergide kriterler değişiyor! 2. el otomobilde binde 5 vergi
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında Kürşat Ayvatoğlu tartışması
Kayseri'de restoran işletmecisi 'cennete gideceksin' vaadiyle 50 bin TL dolandırıldı
Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandı 
Beton bariyere çarpıp sürüklenen lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü yara almadı 
Covid-19’a yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu
Almanya'da AstraZeneca aşısının 60 yaşın üstündeki kişilere uygulanması tavsiye edildi
Yorumlar