BIST 1.392
DOLAR 8,24
EURO 9,67
ALTIN 452,44
HABER /  SPOR
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Şenol Güneş'ten Letonya hezimeti sonrası ilk sözler

Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından konuştu. Maçın bu şekilde bitmesinin morallerini bozduğunu söyleyen Güneş, önemli bir avantajı kullanamadıklarını ifade etti.

Abone ol

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, "Üzgünüz. Oyuncular da üzgün. Düşündüğümüzü ve istediğimizi başaramadık. Bu önemli bir avantajdı bizim için ama kaybımız oldu. 2 zorlu maç sonrasında aldığımız 6 puanın ardından alacağımız 3 puan bize avantaj getirirdi. Uzun bir aradan sonra Letonya’yı yenme şansımız vardı. Oyuncular da biliyordu bunu. İlk yarıda güçlü oluğumuz anlar vardı ama fizik olarak da rakip iyiydi. Duran toplarda ve yüksek toplarda etkili oldular. Bizim adımıza bir hayal kırıklığı oldu. Kazanılması gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Rakip için olağanüstü bir başarı ama daha çok Norveç ve Hollanda’ya kazanç oldu. Sahaya çıkan bütün oyuncular elinden geleni yaptı. Ancak top kayıplarımız oldu. Yüksek ve duran toplarda rakibe engel olamadık ve bu da skoru aleyhimize çevirdi. Rakip daha iyiydi. 2 maçın temposunu bu maçta gösteremedik. Eğer o tempo olsaydı daha etkili olabilirdik. Ama sonuçta 3 maçta 7 puan önemli. Ama bu şekilde bitince moralimiz bozuldu. Biraz kahrolma şeklinde üzüntü var. Futbolda sürprizler var ve bugün bunu gördük” diye konuştu.

"Tempolu oynayamadık"
3 oyuncunun adale sertliği nedeniyle oyundan çıktığını söyleyerek sözlerine devam eden Şenol Güneş, "Yorgunluk oldu. Ama saha içinde kalan yorgun isimler de vardı. Tempo artıramamamızın sebebi biraz da buydu. 60’tan sonra tempo düşmeye başladı. Değişikliklerin de çok katkı yaptığını düşünmüyorum. Bu tip dirençli, agresif oynayan takımlara karşı tempolu oynamak ve baskı oluşturmak gerekiyor. Bunu iyi yaptığımızı söyleyemeyiz. Diğer maçlarda tempomuz daha iyiydi. Oyun kurarken de buna ihtiyaç var. Özellikle 3-1’den sonra o gollerin yenilmesi bizim için çok büyük eksiklik. Duran toplarda ve seken toplarda rakibe vurdurmamamız gerekiyordu. Mesela Hollanda’dan veya Norveç’ten yeseydik bu golleri biraz daha normal diyebilirdik. Letonya bu topları iyi kullanıyor. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyordu" dedi.

"Bizim adımıza büyük bir kayıp"
Bu maçların ardından Avrupa Şampiyonası’na hazırlanacağını ifade eden Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası farklı bir kulvar. Bu maça gelirken 9 puanı hedefliyorduk ama olmadı. Bu kayıplar her zaman yaşanabilir. 3 maçta 7 puan iyi de görünüyor. Norveç ya da Hollanda’dan birisiyle berabere kalıp, Letonya’yı yenseydik daha iyi olurdu. Bizim adımıza büyük bir kayıp oldu. 7 puanla lider durumdayız. Eylül ayında 3 maçımız var ve son maçımız Hollanda’yla. Bu maçlardan önce Avrupa Şampiyonası var. Mayıs ortasında kampa girip hazirana kadar hazırlanıp sonra da turnuvaya gideceğiz. Burada herkes görecek takımı" diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Letonya cephesinden Türkiye yorumu: Bunu düşünmüyorduk
Gebze’de palet fabrikasındaki yangın söndürüldü
Hollanda 7 golle kazandı grupta işte karıştı! İşte puan durumu
Fenerbahçe Beko Almanya'dan zaferle döndü play off'u garantiledi
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında Kürşat Ayvatoğlu tartışması
Ekrem İmamoğlu'nun HDP ve Kanal İstanbul açıklaması olay oldu
Kayseri'de restoran işletmecisi 'cennete gideceksin' vaadiyle 50 bin TL dolandırıldı
Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandı 
Beton bariyere çarpıp sürüklenen lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü yara almadı 
Covid-19’a yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Yorumlar 2 yorum