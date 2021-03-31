Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Fenerbahçe, "Premier Lig'de oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın bonservis bedelini belirledi ve bu transferle ilgili tarihi bir karar aldı.

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Norveç karşısında attığı goller ve mükemmel performansıyla alkış alan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Letonya maçı öncesinde yaptığı "Premier Lig'de oynamak istiyorum" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ozan, A Milli Takım'daki performansıyla sıçrama yapmak istediğini açık bir dille ifade ederken, Fenerbahçe yönetimi ise taliplileri ile pazarlık yapmayı düşünmüyor.

20 milyon Euro

Sabah'ın aktardığı habere göre; Ozan Tufan'ın sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk (196 milyon TL) serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, bu bedel dışındaki hiçbir bedeli kabul etmeme kararı aldı. Yönetim, gelecek muhtemel tekliflere "Pazarlık yapmayacağız" mesajını şimdiden iletti. Yani Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak isteyen 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmak zorunda.

İki takım peşinde

Ozan'ın hayali olan Premier Lig'den iki takım, 26 yaşındaki orta sahayla yakından ilgileniyor. Bu ekiplerden ilki Crystal Palace. Daha önce de Ozan'ı almak isteyen kulüp, oyuncunun durumunu gözlemliyor. Bir diğeri ise Okay'ın takımı West Bromwich Albion. Ancak şu an küme düşme hattında bulunan bu kulübe Ozan Tufan çok sıcak bakmıyor.

Maçtan düğüne

A Milli Takım'ın dün Letonya ile berabere kaldığı maçta 11'de sahaya çıkan Ozan Tufan, bugün ise dünyaevine giriyor. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, Çırağan Sarayı'nda yapılacak törenle nişanlısı Rojin Haspolat'la evlenecek.