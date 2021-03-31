Koronavirüs tedavisi gören Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas hayatını kaybetti.

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Bir süredir Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde korona virüsü tedavisi 79 yaşındaki Mehmet Said Arvas hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olan ve İslami ilimler alanında çalışmalar yapan 79 yaşındaki Arvas'ın cenazesi yarın saat 15.00'te Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüpsultan Kabristanı'nda toprağa verilecek.



Mehmet Said Arvas kimdir?

İslam, İslam Eğitimi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Dua Reçetesi kitabının yazarıdır. Mehmet Sait Arvas kitapları; Babıali Kültür Yayıncılığı aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Mehmet Sait Arvas tarafından yazılan son kitap "Dua Reçetesi", Babıali Kültür Yayıncılığı tarafından okurların beğenisine sunulmuştur. Türkiye gazetesinde yazıları yayımlanan Arvas, son yazısını 5 gün önce yayımlamıştır.