BIST 1.392
DOLAR 8,25
EURO 9,69
ALTIN 452,83
HABER /  GÜNCEL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Adana'da FETÖ/PDY operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı

 ADANA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 5 şüphelinin adreslerini belirledi.

Ekipler, şafak vakti düzenledikleri operasyonla şüphelilerin tamamını yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin örgüt evlerinden sorumlu mahrem yapılanma, 2'sinin de mahrem emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği ileri sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
Yenişehir'de tavuk çiftliğinde yangın: 1500 tavuk telef oldu
Selahattin Demirtaş rest çekti: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak ilan edilebilir
Mert Müldür'ün beraberlik isyanı: Diyecek bir şey bulamıyorum
Erzurum’da 6'ncı kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Masada kritik konular var
Antalya'da suyu boşaltmak istemişti! Feci şekilde can verdi
Letonya kabusu bitmedi gitti! Aldığımız son galibiyetin yılı şaşırttı
NATO Alarm Tatbikatı, Tekirdağ'da gerçekleştirildi
Adana'da zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu yurda yerleştirildi
Yorumlar