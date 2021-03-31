BIST 1.392
DOLAR 8,24
EURO 9,68
ALTIN 452,47
HABER /  EKONOMİ
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Goldman Sachs, Türkiye için 2021 yılı büyüme tahminlerini değiştirdi

Goldman Sachs, Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5.5’ten yüzde 3.5’e, cari açığın gayrı safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı için yüzde 3.5 olan tahminini ise yüzde 1.5’e düşürdü.

Abone ol

Merkez Bankası'nın yılın son çeyreğine kadar faiz indirimine gidemeyeceği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmini de yüzde 5.5'ten yüzde 3.5'e indirildi. Türkiye ekonomisi hakkındaki tahminlerini revize eden ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye’de enflasyonun nisan ayında yüzde 18 seviyesine yükseleceğini ve bu yılı yüzde 15 seviyesinde kapatacağını öngördü.

Daha önceki yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.5 olan banka göreve gelmesinden bu yana TL’nin yüzde 13 değer kaybettiği düşünüldüğünde Merkez Bankası’nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yılın son çeyreğine kadar faizlerde indirime gidemeyeceğini söyledi.

Büyüme tahminleri düştü

Goldman Sachs Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini de yüzde 5.5’ten yüzde 3.5’e, cari açığın gayrı safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı için yüzde 3.5 olan tahminini ise yüzde 1.5’e düşürdü. Banka mart ayının başında büyüme tahminini yüzde 6’dan yüzde 5.5’e çekmişti.

Raporda 'risk' detayı

Bankanın müşterilerine gönderdiği raporda, “Yetkililerin erkenden faiz indirerek ya da borçlanarak büyümeyi artırmaya çalışma ihtimali tahminlerimiz için risk oluşturuyor” denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme! Emeklilik tarihleri gecikecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Nesli tükenmek üzereydi! Erzurum'da ilk defa gördü sarhoş gibiydi
Portekiz'in geri dönüşü! İşte gecenin toplu sonuçları
Milletvekillerine bedava dil kursu TBMM'de duyuru yayınlandı
Gaziantep'te gözleri sayesinde muhtar oldu! 'Van kedisi gibisin' diyorlar
Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
Yenişehir'de tavuk çiftliğinde yangın: 1500 tavuk telef oldu
Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas hayatını kaybetti
Selahattin Demirtaş rest çekti: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak ilan edilebilir
Mert Müldür'ün beraberlik isyanı: Diyecek bir şey bulamıyorum
Adana'da minik Efe'nin ölümü aileyi gözyaşlarına boğdu! Feryatları yürek yaktı!
Yorumlar 3 yorum