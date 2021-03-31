Portekiz'in geri dönüşü! İşte gecenin toplu sonuçları
Portekiz yenik duruma düştüğü maçta Lüksemburg'u 3-1 mağlup etti.Abone ol
2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, geriye düştüğü mücadelede konuk olduğu Lüksemburg'u 45+2. dakikada Diogo Jota, 51. dakikada Ronaldo ve 80 dakikada Joao Palhinha'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. 87. dakikada Chanot'un ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü Lüksemburg'un tek golü, 30. dakikada Rodrigues'ten geldi.
Gecenin diğer sonuçları
- A Grubu:
Azerbaycan-Sırbistan: 1-2
Lüksemburg-Portekiz: 1-3
- E Grubu:
Belçika-Belarus: 8-0
Galler-Çekya: 1-0
- G Grubu:
Cebelitarık-Hollanda: 0-7
Karadağ-Norveç: 0-1
Türkiye-Letonya: 3-3
- H Grubu:
Kıbrıs Rum Kesimi-Slovenya: 1-0
Slovakya-Rusya: 2-1
Hırvatistan-Malta: 3-0