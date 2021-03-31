BIST 1.392
DOLAR 8,24
EURO 9,68
ALTIN 452,47
HABER /  GALATASARAY
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Fatih Terim bombası! Fiorentina resmi teklif için geliyor

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Galatasaray'ın emektar hocası Fatih Terim için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

Abone ol

İtalyan devi Fiorentina, 21 yıl sonra bir kez daha Fatih Terim'i Floransa'ya getirmeye kararlı. Geçtiğimiz günlerde Çizme medyasında yer alan iddialarda, kulübün milyarder başkanı Commisso'nun, Fiorentina taraftarının hâlâ unutamadığı Fatih Terim'i takımın başında görmek istediği ifade edilmişti.

Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı da haberin detaylarında yer aldı. Ancak Commisso'nun bu operasyonda ısrarcı olduğu ve kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Terim'in kapısını çalacağı ileri sürüldü.

İtalyanları mest etmişti
2000 yılında Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandırarak Fiorentina'nın başına geçen Fatih Terim, İtalya'da gösterdiği başarıyla kısa sürede Milan'ın ilgisini çekmiş ve büyük bir transfere imza atmıştı. Milan macerası sonrası Avrupa defterine nokta koyan 67 yaşındaki teknik adamın asıl hedefi ise kariyerini Galatasaray'da tamamlamak.

Yönetimden teklif bekliyor
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim, yönetimden opsiyon maddesini yürürlüğe almak üzere kendisine yeni bir teklif yapmasını bekliyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye-Letonya maçı sonrası çok konuşulacak sözler: Korktuğumuz başımıza geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Osmaniye'de vakalar yükseldi vali Erdinç Yılmaz sahaya indi!
Goldman Sachs, Türkiye için 2021 yılı büyüme tahminlerini değiştirdi
Portekiz'in geri dönüşü! İşte gecenin toplu sonuçları
Ajdin Hasic’ten Beşiktaş'a kötü haber
Gaziantep'te gözleri sayesinde muhtar oldu! 'Van kedisi gibisin' diyorlar
Adana'da FETÖ/PDY operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
Yenişehir'de tavuk çiftliğinde yangın: 1500 tavuk telef oldu
Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas hayatını kaybetti
Selahattin Demirtaş rest çekti: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak ilan edilebilir
Yorumlar 7 yorum