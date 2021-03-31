Fatih Terim bombası! Fiorentina resmi teklif için geliyor

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Galatasaray'ın emektar hocası Fatih Terim için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

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İtalyan devi Fiorentina, 21 yıl sonra bir kez daha Fatih Terim'i Floransa'ya getirmeye kararlı. Geçtiğimiz günlerde Çizme medyasında yer alan iddialarda, kulübün milyarder başkanı Commisso'nun, Fiorentina taraftarının hâlâ unutamadığı Fatih Terim'i takımın başında görmek istediği ifade edilmişti.

Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı da haberin detaylarında yer aldı. Ancak Commisso'nun bu operasyonda ısrarcı olduğu ve kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Terim'in kapısını çalacağı ileri sürüldü.

İtalyanları mest etmişti

2000 yılında Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandırarak Fiorentina'nın başına geçen Fatih Terim, İtalya'da gösterdiği başarıyla kısa sürede Milan'ın ilgisini çekmiş ve büyük bir transfere imza atmıştı. Milan macerası sonrası Avrupa defterine nokta koyan 67 yaşındaki teknik adamın asıl hedefi ise kariyerini Galatasaray'da tamamlamak.

Yönetimden teklif bekliyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim, yönetimden opsiyon maddesini yürürlüğe almak üzere kendisine yeni bir teklif yapmasını bekliyor.