Türkiye-Letonya maçı sonrası çok konuşulacak sözler: Korktuğumuz başımıza geldi

Gürcan Bilgiç: Herkesin bir kâbusu var, bizimki de Letonya galiba. Adamlar maç boyu "görünmez adam" gibi sadece sahada oldukları sanılan, ancak planlarından vazgeçmeyen androidler gibiler "Bu da bize bir ders olsun" diyeceğiz ama yakıştıramıyorum bu takıma.