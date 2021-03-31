Türkiye-Letonya maçı sonrası çok konuşulacak sözler: Korktuğumuz başımıza geldi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Spor yazarları Türkiye-Letonya maçı için ne yazdı? İşte yazarların görüşleri...
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya ile 3-3 berabere kaldı. A Milli Takım 7 puana ulaşırken Letonya gruptaki ilk puanını aldı. A Milli Takım Letonya'yı yine geçemedi. Tarihinde Letonya ile yedinci kez karşılaşan milliler, ilk maçı kazanmıştı. 1924'ten bu yana oynanan 6 maçta Letonya bir galibiyet alırken son 5 maç berabere bitti.
Gürcan Bilgiç: Herkesin bir kâbusu var, bizimki de Letonya galiba. Adamlar maç boyu "görünmez adam" gibi sadece sahada oldukları sanılan, ancak planlarından vazgeçmeyen androidler gibiler "Bu da bize bir ders olsun" diyeceğiz ama yakıştıramıyorum bu takıma.
Şansal Büyüka: Korktuğumuz başımıza geldi. Okyanusları aştık, boyumuzu aşmayan derede boğulduk. Nedir bu Letonya'dan çektiğimiz? Hollanda‘ya, Norveç‘e puanı keybetsek canım yanmayacak.
Feyyaz Uçar: Birincilik veya ikincilik için mücadele ederken burada giden 2 puanı çok arayacağız. Letonya'ya bizden başka, rakiplerimizden başka puan kaybeden olacak mı? Sanmıyorum.