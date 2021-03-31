Aşı için çağrı yapan Biontech kurucusu Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi!

Biontech kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin, Avrupa'da artan koronavirüs vaka sayılarına işaret ederek eldeki aşıların tümünün kullanılması çağrısı yaptı. Şahin normale dönüş için yaz aylarına işaret etti.

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Eşi Prof. Özlem Türeci ile birlikte koronavirüse karşı geliştirdikleri mRNA bazlı aşı ile dünya çapında büyük bir üne sahip olan BioNTech kurucusu ve yöneticisi Dr. Uğur Şahin, koronavirüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Alman televizyon kanalı RTL'nin sorularını yanıtlayan Şahin, eldeki aşıların tümünün kullanılması ve aşıların ikinci doz için stok yapılmaması çağrısı yaptı.

"Eldeki bütün aşılar..."

Şahin, "Eldeki bütün aşılar, her hafta yeni aşıların sevk edileceği güvencesi ile uygulanmalı" dedi. Şahin, yeterince aşının sevk edilmemesi nedeniyle aşıların ikinci dozunun vurulmasının ertelenmesinin küçük bir ihtimal olduğunu belirtti.

"Yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız"

DW Türkçe'de yer alan habere göre ortağı olan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeili ilaç tröstü Pfizer ile birlikte 65 ülkeye aşı gönderen BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, gelecek hafta ve aylardaki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarını olabildiğince düşük tutmak olduğunu söyledi. Şahin, "Ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız" dedi.

"Yaz ayları sonunda normalleşme mümkün"

Şahin, bu eğilimde bir değişiklik olmaması halinde yaz döneminde "daha sert bir kapanmanın" zorunlu olacağını ifade etti. Aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda "normalleşmeye dönmenin" mümkün olduğunu ve kış aylarında da yeni bir kapanmanın engellenebileceğini söyleyen Şahin, "Mayıs ayı sonu itibariyle aşılamanın etkilerinin görülmeye başlamasını bekliyoruz" dedi.