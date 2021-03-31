Son dakika Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, 'Fırat Kalkanı bölgesine yönelik taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.' denildi.Abone ol
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgeye yönelik taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.