Mide bulandıran iş! Ayda 35 bin TL kazanıyor ailesi bilmiyor

48 yaşındaki kadının ayda 4 bin 200 dolar kazandığı mesleği görenleri hayrete düşürdü.

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İngiltere'de eski bir seyahat acentesi çalışanı olan olan 48 yaşındaki Emma Martin, 1999 yılından beri "gaz kaçırma" işinden para kazanıyor. Emma'nın videoları için binlerce kişi para veriyor ve İngiliz kadın bundan ayda 4 bin 200 dolar (35 bin TL) kazanıyor. Parayı bulunca gaz yapan yiyeceklerden de sık sık tüketen Emma, "Çok fazla salata, kuşkonmaz ve avokado yiyorum. Favorilerimden biri lahana salatası ve kuru fasulye. İkisini karıştırıp yiyorum. Kocam bu işi yaptığımı biliyor ancak ailem bilmiyor. Bilseler kuşkusuz bana tepki gösterirler ama ben yetişkin bir kadınım'' diyerek yaptığı işi anlattı.



Sadık takipçilerine özel yapım videolar satan 48 yaşındaki kadın, özel kliplerinin maliyetinin dakikada 7 dolar olduğunu söylüyor. Emma'nın OnlyFans'te yaklaşık 300 abonesi var ve her ay siteden 2 bin 400 dolar kazanıyor. Ardından, en iyi müşterileri için hazırladığı özel videolardan fazladan bin 800 dolar daha kazanıyor. Emma beyaz yakalı müşterilerinin oldukça fazla olduğunu söylerken, bu iyi gizlenmiş bir fetiş olduğu belirtti.