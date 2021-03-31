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İstanbul'da hastaneler doldu! Prof. Dr. Elif Dağlı: Gördüğümüz en şiddetli piki yaşıyoruz

İSTANBUL için bir endişelendiren açıklama daha geldi. Sağlık çalışanlarının bir yıldır çok yorulduğunu ve artık bittiğini vurgulayan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı'dan, İstanbul'da tüm pandemi hastanelerinin servislerinin açıldığını ve dolduğunu belirterek uyardı.

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İstanbul'da gevşeme kararlarının ardından vaka sayısı 7 kat artarken, Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, pandeminin İstanbul'daki boyutlarını açıkladı. İstanbul'da tüm pandemi hastanelerinin servislerinin açıldığını ve dolduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı'dan daha da endişelendiren açıklamalar geldi.

Pandemi hastanelerinin tüm servisleri doldu

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “İstanbul’da pandemi hastaneleri tüm servislerini açtı ve tam doldurdu. Gördüğümüz en şiddetli pik olduğu konusunda fikir birliği var. İstanbul’da pandemi hastaneleri tüm servislerini açtı ve tam doldurdu, son açıklanan önlemler salgını durduracak güçte değil" değerlendirmesini yaptı. 

Tam kapansak bile vakaları azaltmak zor

Prof Dağlı, "Sağlık çalışanları bitkin. Bir yıldır durmaksızın koşan bir yarışçı kadar yorgunlar, tükenmişler, bezginler, ümitsizler. Tam kapansak bile iki haftadan önce sayıları azaltmak zor görülüyor” dedi. Prof. Dr. Elif Dağlı şöyle konuştu: 

İki hafta sonra başlaması kabul edilemez

“Okullardaki çocuklar salgın kaynağı olmadığı gibi, hafta sonu herkesin sokakta yürüyebildiği, ‘kuruyemişçilere gidilip gelinebildiği’ kısıtlamalar bulaşı engellemekten uzak. Günde 100’ün üstünde vatandaşımızı kaybederken bazı kısıtlamaların iki hafta sonra başlaması kabul edilemez."

'Bayramda yine sarılamayacağız'

"Hepimiz biliyoruz ki bir ay tam kapansak da bayramda sarılamayacağız. Geçen yıl bu zamanlara döndüğümüz bilgisini alıyoruz. Hasta artış hızı artarak devam ettiği için, hızı kesecek kökten bir önlem alınmadığı takdirde sayıların daha önceki zirveleri geçebileceği öngörülmektedir.”

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