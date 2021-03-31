İstanbul'da korona 6 kat arttı! Haritada mavi il kalmadı günlük vaka sayısında yeni rekor
SAĞLIK Bakanlığı, haftalık vaka haritasını güncelledi. Kabine toplantısı sonrası açıklanan Risk Haritası'nda tek 'mavi' il olan Şırnak'ın rengi de 'sarı'ya döndü. Böylece Risk Haritası'nda 'düşük riskli' şehir kalmadı. İstanbul'da ise kabus büyüyor. Vakalar yüzde 60 arttı arttı. İllere göre oransal olarak en çok vaka sayısı ise yine Samsun'dan çıktı...
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de illere göre haftalık vaka haritasını güncelledi. 20-26 Mart tarihleri arasında her 100 bin kişi üzerinden vaka sayısını gösteren Risk haritası korkulanın olduğunu gösterdi. Günlük vaka sayısının 37 binlere çıktığı son 24 saatte, Risk Haritası'nda tek 'Mavi' şehir olan Şırnak'ın da rengi değişti. Şırnak'taki vaka artıyı nedeniyle kent 'Orta riskli' şehir yani 'sarı'ya döndü. İstanbul'da ise vakalar bir haftada yüzde 60 arttı. Samsun ise tablonun zirvesindeki yerini korudu.
Günlük vaka sayısında rekor kırdık
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 155 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saat Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. 24 saatlik verilere göre; 1376'sı semptomatik olmak üzere 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi. Salgınında en yüksek olarak ülkemizde 8 Aralık 2020 tarihinde 33 bin 198 vaka görülmüştü.
Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 100 bin üzerinden 20-26 Mart arasındaki vakaların aktarıldığı harita, durumun vahametini gözler önüne serdi. Son verilere göre 100 binde haftalık vaka sayısı en düşük il olan Şırnak'ta ortalama 13,57'ye yükseldi. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından paylaşılan risk haritasında tek mavi il olan Şırnak'ın rengi de sarıya döndü.
Risk durumu nasıl belirleniyor?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100'ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli' sayılıyor.