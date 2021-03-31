İstanbul'da korona 6 kat arttı! Haritada mavi il kalmadı günlük vaka sayısında yeni rekor

Günlük vaka sayısında rekor kırdık

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 155 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saat Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. 24 saatlik verilere göre; 1376'sı semptomatik olmak üzere 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi. Salgınında en yüksek olarak ülkemizde 8 Aralık 2020 tarihinde 33 bin 198 vaka görülmüştü.