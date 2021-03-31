BIST 1.398
DOLAR 8,32
EURO 9,81
ALTIN 451,77
HABER /  EKONOMİ

Ekonomik güven endeksi, martta 98,9 puan seviyesine yükseldi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; ekonomik güven endeksi, mart ayında yüzde 3,3 artışla 98,9 puan seviyesine yükseldi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 98,9 değerine yükseldi. Endeks, şubat ayında 95,8 seviyesindeydi.  Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Diğer veriler

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mart ayında yüzde 2,5 oranında artarak 86,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak 110,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 105,5 değerini, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 109,2 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme! Emeklilik tarihleri gecikecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Anayasama Mahkemesi'nden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı! Talebi reddedildi
Aşı için çağrı yapan Biontech kurucusu Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi!
Son dakika Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Mide bulandıran iş! Ayda 35 bin TL kazanıyor ailesi bilmiyor
Gizemli hayırsever Bingöl'de esnafı gezdi vatandaşın 100 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu
Adet sancısına ne iyi gelir nasıl geçer düzenli egzersiz ağrıları azaltıyor!
'Sosyal Kimlik' ile kartvizit ve sosyal medya hesaplarını bir araya getirdi
Adana'da "düğünümüze neden geldin" cinayetinde 2 tutuklama
Ramazan kolisine yüzde 35 zam! 2021'de 59.90 lira oldu
Yorumlar