Ekonomik güven endeksi, martta 98,9 puan seviyesine yükseldi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; ekonomik güven endeksi, mart ayında yüzde 3,3 artışla 98,9 puan seviyesine yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 98,9 değerine yükseldi. Endeks, şubat ayında 95,8 seviyesindeydi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Diğer veriler

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mart ayında yüzde 2,5 oranında artarak 86,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak 110,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 105,5 değerini, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 109,2 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.