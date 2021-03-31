Türkiye, Letonya'ya takıldı Hollanda ve Norveç bayram yaptı

Türkiye'nin Letonya ile 3-3 berabere kalmasının ardından gruptaki rakiplerimiz Hollanda ve Norveç'in iştahı kabardı.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Futbol Takımı’nın yer aldığı G Grubu’nda 2 maç daha oynandı. Hollanda, Cebelitarık deplasmanında 7-0 kazanırken, Norveç deplasmanda Karadağ’ı tek golle geçti. İlk iki maçında 7 gol atıp harikalar yaratan Milliler, Letonya'yı kolay lokma görüp rakibini küçümseyince maç 3-3 sona erdi. Şenol Güneş ve talebeleri 3'te 3 yapma fırsatını kaçırdı ve büyük bir fırsatı tepti.

Grubun favorileri arasında gösterilen ve Türkiye'ye karşı boyun eğen Norveç ve Hollanda cephesi Letonya beraberliğine şaşırmış durumda. Hollanda ve Norveç, Türkiye'nin sürpriz puan kaybı sonrası iplerin artık kendi ellerinde olduğunu ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ifade etti.

NORVEÇ CEPHESİ

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken: Türkiye maçında zihinsel olarak dağıldık. Karadağ maçı bizim için kolay olmadı. Kazandık ve Türkiye'nin de Letonya'ya takılmasının ardından şansımızı arttırdık. Şimdi önümüzde kritik 7 maç var.

Alexander Sörloth: Türkiye maçından sonra hüzünlü bir hava vardı. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Karadağ maçını kazanmak zorundaydık ve başardık. Şimdi geri döndük.

HOLLANDA CEPHESİ

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer: Türkiye'nin aldığı sonuç beni şaşırttı, artık her şey bizim elimizde. Tüm maçlarımızı kazanırsak gruptan lider çıkarız.

Frenkie de Jong: Türkiye'nin beraberliği alabileceğimiz en güzel haberdi.

Georginio Wijnaldum: Türkiye'nin Letonya karşısındaki beraberliği bizim için büyük bir bonus oldu. Artık kendi işimizi halletmeli ve kalan maçlarımızı kazanmalıyız.

Memphis Depay: Milli arayı iyi kapatıyoruz, Türkiye'nin Letonya karşısında aldığı sonucun da bunda büyük payı var. Artık daha iyi bir pozisyondayız.