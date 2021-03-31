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Volkswagen'dan flaş karar! Amerika operasyonunda adı ve logosu değişecek

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen'in, ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği bildirildi. Şirket ayrıca logoyu da değiştirecek..

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Volkswagen ABD tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği belirtildi.

Şirket, konuyla ilgili açıklama yapmazken, açıklamanın yer aldığı basın bülteni kısa sürede kaldırıldı.

Logo da değişiyor
Kaynaklar, tüm fosil yakıtlı araçlardaki VW logosunun kalacağını, ancak elektrikli modellerde açık mavi renkte bir "Voltswagen" ibaresinin yer alacağını belirtti.

2026 yılında yeni bir platforma sahip elektrikli sedan model üretmeyi planlayan ve 2030 yılına kadar 6 ayrı batarya tesisi kuracak olan Alman şirket, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı, 2029'a kadar da 70 farklı elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

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