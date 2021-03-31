Mustafa Cengiz'in neden istifa ettiği ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili başvuru ve temaslarına, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in destek vermesi, Süper Lig kulüplerinin de buna itiraz etmemesine tepki gösteren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nden istifa etti.

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Şampiyonluk ve yıldız sayısında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'nin, 1959 öncesinde kazanılan kupaları resmi şampiyonluk sayılarına ekletme konusundaki temasları, Sarı-Kırmızılılar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Özellikle eski Fenerbahçe yöneticisi, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de bu konuda olumlu mesajlar vermesi, son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 1959 öncesinde şampiyonluğu bulunan bazı kulüpleri ziyaret ederek mesaj vermesi, Galatasaray cephesinde bardağı taşıran son damla oldu.

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nin bu girişimlerle ilgili herhangi bir itirazda bulunmamasına tepki göstererek, istifasını sundu.

Temsilciye karar vermedi

Fanatik'in haberine göre; Mustafa Cengiz'in istifasını verirken, "Burası birlik değil, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu kararla birlikte artık Galatasaray, Kulüpler Birliği'nde başkanlık makamı tarafından temsil edilmeyecek. Cengiz'in, toplantılara başka bir temsilci gönderip göndermeyeceği konusunda ise henüz bir karar almadığı da gelen haberler arasında. Hatırlanacağı üzere Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in görevi bırakmasının ardından tek aday olarak seçime giren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 5 Şubat'ta Kulüpler Birliği Başkanı olmuştu.