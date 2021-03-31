48 yaşındaki belediye başkanı 'sıram geldi' diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı

Çorum Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın Oğuzlar Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Feyza Betül Yıldız ve bir sağlık görevlisini başkanlık makamına çağırıp koronavirüs aşısı yaptırması tartışma konusu oldu.

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Aşılama süreci ise farklı öncelik gruplarına göre şekilleniyor. İlk grupta yaşlılar yer alırken gidişat hem yaş hem de kritik görevlerde bulunan kişiler arasında farklı etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Şu anda ülkemizde 60 yaş üstü bireyler ve eşleri için randevu sistemi açılmış durumda.

Milyonlarca insan aşı için gün beklerken 48 yaşındaki Çorum Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın makam odasında koronavirüs aşısı yaptırması ise tepki çekti. Yıldırım'ın aşısını Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Feyza Betül Yıldız ile beraberindeki sağlık personeli Murat Karaman yaptı.

Eleştiri konusu oldu

Başhekim ve personelinin belediyeye giderek başkanlık makamında yaptıkları aşı, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Yıldırım'a tepki gösteren DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Oğuz Vargeloğlu, "25 Ekim 1972 doğumlu olması ve Covid geçirmesine rağmen AK Parti'li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım 'sıram geldi' diye aşı oluyor ve bunu sosyal medyasından utanmadan paylaşıyor… Bu muhteremin özelliği ne de makamında aşı oluyor?" ifadelerini kullandı.

60 yaş üstüne aşılama başladı Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. Kovid-19 ile mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, 11 Şubat'ta 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarının ilk dozunu olmaya başladı. Bu yaş grubu, 28 gün sonra ikinci doz aşılarını oldu. 12 Şubat'ta ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bu kişilerin 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz aşılarının uygulanmasına başlandı.

MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek.

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.