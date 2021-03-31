İslam Memiş'ten kabus senaryosu! Altını sakın satmayın dolar 9 lira gram altın 600 lira olacak

Altın ve finans uzmanı İslam Memiş gelecek günler için kabus senaryosu yazıp altın ve gümüş konusunda net uyarılar yaptı.

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Altın ve para piyasaları uzmanı Anadolu Ajansı finans analisti İslam Memiş, altını olanları "Sakın satmayın. Hele ki gümüşü asla satmayan" diye uyarıp kabus senaryosu çizdi. "Değerli metalleri kimse tutamaz. Al, unut, keyfine bak" diyen İslam Memiş, "Gerçeklerle yaşayalım. İyisi yok artık" ifadelerini kullandı. İşte İslam Memiş'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar...

Hele gümüşlerinizi hiç satmayın...

- Ons tarafındaki gerilemeye aldanıp kesinlikle varlıklar satılmamalı. Çok pişman olursunuz. TL ile mutlaka fırsat verecektir. Ama sabırla beklemeli. Tuhaf olan almamaktı ama olsun diyelim. Dün 400 liraya burun kıvıranların pişmanlığını yaşamayın isterim. Hele ki gümüş asla satmayın...

Değerli metalleri kimse tutamaz

- Düşer mi, yükselir mi sorularıyla boşuna kafanızı yormayın. Değerli metalleri kimse tutamaz. Al, unut, keyfine bak. Kafa yoracağınız birşey varsa o da “enflasyona karşı gelirimi nasıl artırım" sorusu olmalı... Çok yorulacağız çokkk...

Gerçeklerle yaşayın, iyisi yok artık

- Aylardır; "Açıkta kalmayın TL ile değil döviz ile işlem yapın, düşüşlere aldanmayın, 60.060 $ işini kavrayın, hayalci olmayın kötü günler geliyor" deyip durdum. O günlerde dalga geçenler onlarca kişiden bugün medet umuyor. Gerçeklerle yaşayalım. İyisi yok artık.

Ölmeyen görecek...

- 2 yıldır ısrarla “Yanınızda her zaman sizi en az iki ay idare edecek nakit bulundurun" uyarılarım vardı. Konuştuklarıma hep sorarım “Var mı" diye. Kredi kartı ve ATM kartlarını gösteriyorlar! Bir gün onlarda beni anlayacak. Nakit ve fiziki neymiş anlayacaklar... Ölmeyen görecek...