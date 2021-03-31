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Eskişehir'de hatalı sollama yapan sürücü canından oldu 5 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR’de Hanifi Doğan (37), büyükbaş hayvan yüklü kamyonetiyle hatalı sollama yapınca karşı şeritten gelen çekiciyle çarpıştı. Kazada Doğan hayatını kaybederken, çekicinin sürücüsü ile kazaya karışan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Alpu Karayolu'nun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Hanifi Doğan, 26 PE 708 plakalı kamyonetiyle hatalı sollama yaptı. Karşı şeride geçen kamyonet, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen çekiciyle çarpıştı. Çekiciye de arkadan gelen 26 ADZ 442 plakalı minibüs çarptı.

Kazada kamyonette sıkışan Doğan, hayatını kaybetti. Yaralanan Suriye uyruklu Muhabbed Aşima (29), Habibullah Sayet (46), Ümit Okyay (26), Latif Altan (42) ve Oğuz Yüzügüleç (40) ile çekicinin sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi alınan yaralılardan Habibullah Sayet, Ümit Okyay ve Oğuz Yüzügüleç'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.  

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