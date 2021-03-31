Çocuğu bile yaklaşamadı genç kadın korkunç hale geldi: Cehennemi yaşadım
32 yaşındaki genç kadın yaşadığı korkunç olay sonrası tanınmaz hale geldi. Oğlunun Fil Adam'a benzettiği kadın ülkede şok etkisi yarattı.
İngiltere'de 32 yaşındaki Charlotte Lancaster'in yaşadığı korkunç olay ülkeyi derinden sarstı. Saldırganın ifadeleri yargıcı bile çileden çıkardığı olayın kan donduran detayları ortaya çıktı.
Dört yaşındaki bir kız, annesinin 'Fil Adam'a benzeyecek kadar kötü bir şekilde darp edildikten sonra öleceğine' ikna olmuştu.Christopher Balmer, Charlotte Lancaster'a bilincini yitirene kadar defalarca yumruk attı.
İki çocuk annesi Charlotte Lancaster, saldırıda beyin kanaması geçirdi ve o kadar ağır yaralandı ki, kızı öleceğini sandı.
Kurbanın annesi, şişmiş yüzünün bir tarafının çökmüş gibi göründüğünü söyledi ve yaralarını Fil Adam olarak bilinen Joseph 'John' Merrick'in yaşadığı ağır deformasyonla karşılaştırdı.