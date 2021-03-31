Merih Demiral Covid-19'a yakalandı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

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İtalyan spor gazeteleri Tuttspor ile La Gazzetta dello Sport ile Sky Sport televizyonu, A Milli Takımın defans oyuncusu Merih Demiral'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sakatlığına karşın milli takıma seçilen oyuncunun geçen haftaki Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Tuttosport gazetesi, Merih'in Ekim ayında Ronaldo'da olduğu gibi özel sağlık önlemleri eşliğinde İtalya'ya dönebileceğini yazdı. La Gazzetta dello Sport da oyuncunun testinin pozitif çıktığını; buna karşın Juventus'un konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiğini vurguladı.

Merih Demiral, Milli Takıma çağrılmasına karşın Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında forma giymemişti.